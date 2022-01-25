Лима, , 11:28 — REGNUM Согласно отчету экономической аналитической компании LatinFocus, внешний долг Перу в 2022 году составит 44,2% ВВП, что делает Перу третьей в Латинской Америке стране с наименьшим показателем долга. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Карта Перу TUBS

Перу уступит лишь Мексике с 37,2% ВВП и Бразилии с 13,6% ВВП. Тем не менее, аналитическая компания считает, что долг Перу к 2023 году вырастет до 44,5%, существенно снизив резкий скачок, вызванный пандемией. Внешний долг Перу в допандемийном 2019 году составлял 34,7%, что на 10% меньше, чем в прогнозах на 2022 год. После Перу список продолжает Боливия (47,7% ВВП), и замыкает пятерку Парагвай (50,1%).

Экономисты считают, что хорошие показатели Перу обусловлены существенными темпами восстановления экономики в 2021 году, но предупреждают, что в 2022 году из-за политической нестабильности влияние этого фактора снизится.

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