Барнаул, , 11:16 — REGNUM К идее создания в России крупных городских агломераций руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов относится скептически. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил причину:

«Сама по себе идея это давняя, но дальше разговоров дело не идёт. Главная, на мой взгляд, причина тому — отсутствие серьёзных финансовых вливаний со стороны государства, без чего дело не пойдёт. Необходима инфраструктура, дороги, логистика, дешёвые заёмные средства для развития, квалифицированная рабочая сила — всего этого в означенных в материале регионах в необходимом количестве нет и в ближайшее время не предвидится.

С другой стороны, создание крупных городских агломераций приведёт к ещё большему вымыванию населения в сельской местности и, как следствие, к дальнейшему «опустыниванию» нашей страны, что в геополитическом плане крайне нежелательно».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отмечал на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

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