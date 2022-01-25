Канберра, , 11:23 — REGNUM 25 января 2022 года исполняется ровно два года с тех пор, как в Австралии был подтвержден первый случай заражения SARS-CoV-2. Об этом, как передает телеканал Nine News, сообщил министр здравоохранения страны Брэд Хаззард в ходе пресс-конференции.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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С тех пор, по словам министра, «страна прошла через ад и обратно». Хаззард также подчеркнул важность получения третьего компонента вакцины от COVID-19, чтобы помочь справиться с вирусом «в будущем».

«Если у нас есть пожилые друзья и родственники, друзья, которые уязвимы, то мы, как люди, просто обязаны пойти и сделать себе бустер», — заявил министр.

«Так поступают настоящие австралийцы. Проявите заботу о своих товарищах», — добавил Хаззард.

Министр также подчеркнул, что Австралия справляется с пандемией с минимальными потерями и высоким показателем вакцинации.

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