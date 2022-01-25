Пенза, 25 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За 2021 год на территории Пензенской области сократилось на 16% число дорожно-транспортных происшествий с участием детей (с 195 до 163). В результате аварий погибли пятеро несовершеннолетних, 186 детей получили ранения, сообщает региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Аварии с участием детей

Около 85% ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, более 60% пострадавших в авариях детей были пассажирами транспортных средств.

В образовательных организациях Пензенской области за прошлый год провели свыше 50 профилактических занятий с использованием специального оборудования с охватом более 7,5 тыс. детей. Для изучения правил дорожного движения в конце 2021 года были приобретены три мобильных автогородка и учебные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 августа 2021 года в Мокшанском районе Пензенской области 17-летний водитель скутера «Рейсер», перевозивший 16-летнего и 15-летнего пассажиров, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на проезжей части другим скутером.

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