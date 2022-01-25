Москва, 25 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Решение властей Индонезии ограничить экспорт пальмового масла может привести к незначительному подорожанию в России кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Elizaveta Usova Пальмовое масло

«Ежегодно Россия импортирует более 1 млн тонн пальмового масла, более 85% из этого объема приходится на Индонезию. Введение ограничительных мер на вывоз пальмового масла из Индонезии для стабилизации цен на внутреннем рынке, может отразиться на цене этого продукта по всему миру, — сказал Рамазанов. — Однако Индонезия производит значительно больше пальмового масла, чем потребности внутреннего рынка. Существенного сокращения экспорта пальмового масла, который для Индонезии является важным источником доходов, не стоит опасаться».

Поэтому, как полагает Рамазанов, действия властей Индонезии, направленные на регулирование вывоза пальмового масла, хотя и могут отразиться на ценах кондитерских изделий в России, но значительного подорожания можно не ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, как мировой рынок пальмового масла отреагирует на политику властей Индонезии.