Ереван, 25 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Трудно прогнозировать, получится ли у Еревана и Анкары установить дипломатические отношения в 2022 году, но такая возможность не исключена. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на онлайн-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он отметил, что многое зависит и от намерений турецкой стороны, которая может выдвинуть предварительные условия. Но правительство Армении готово вести переговоры без предварительных условий.

«Я с нашей стороны могу сказать, что однозначно «да». Я надеюсь, что такая возможность есть и будет использована.», — заявил премьер-министр.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Анкара и в Ереван начали процесс нормализации отношений. Анкара требует от Еревана отказаться от признания геноцида армян в Турции и провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.