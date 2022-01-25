Мадрид, , 11:14 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала не драматизировать ситуацию вокруг Украины. Об этом она заявила в интервью радиостанции Cadena SER.

Испания

По ее словам, Испания «не направляла дополнительные подкрепления», имея в виду отправку двух кораблей в рамках миссии Североатлантического альянса в сторону Черного моря.

«Мы лишь ускорили на пару недель то, чтобы было запланировано, — уточнила она. — Думаю, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель очень хорошо сказал, что не нужно драматизировать, не произошло никакого вторжения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что страны Североатлантического альянса увеличат военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины».

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