Мадрид, 25 января 2022, 11:14 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала не драматизировать ситуацию вокруг Украины. Об этом она заявила в интервью радиостанции Cadena SER.
По ее словам, Испания «не направляла дополнительные подкрепления», имея в виду отправку двух кораблей в рамках миссии Североатлантического альянса в сторону Черного моря.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что страны Североатлантического альянса увеличат военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины».
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