Ярославль, 25 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле по новому губернаторскому проекту «Наш двор» благоустроят 106 дворовых территорий. Об этом на еженедельном совещании в мэрии рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

City-yaroslavl.ru Благоустройство двора в Ярославле

Общая сумма, которую планируют потратить на благоустройство дворов в Ярославле, составляет 800 миллионов рублей, дополнительные 15 миллионов будут на обустройство площадок для выгула собак. Средства на это даёт федерация и область. К 27 января список благоустраиваемых дворов должен быть готов.

«На сегодняшний день по каждому двору, который вошел в предварительный перечень, сформированы границы благоустройства, определены основные виды работ. В настоящее время на 63 из 106 дворовых территорий подготовлены дизайн-проекты. Наша задача до 20 февраля, как указано в «дорожной карте», подготовить проектно-сметную документацию в полном объеме и сдать ее для проведения государственной экспертизы. Мы понимаем, что отбор подрядных организаций должен быть завершен до 1 мая, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий были начаты работы», — рассказала Наталья Шетнева.

Проект запланирован более масштабным, чем предшествующий ему «Решаем вместе».

«В отличие от программы «Формирование комфортной городской среды» перечень работ на данных дворовых территориях гораздо шире. Помимо обязательной замены асфальтобетонного покрытия, устройства пешеходных дорожек, установления освещения, где это необходимо, можно выполнять работы по обустройству систем ливневой канализации, где это нужно и где отвод воды невозможен без таких технических решений. Предусмотрено, при согласии жителей на дальнейшее содержание, обустройство в каждом дворе детской или спортивной площадки. Предусматривается, что в каждом дворе будут зоны отдыха для возрастных категорий. Отдельную тему прорабатываем, это озеленение. Со специалистами «Горзеленхозстроя» определяем те породы деревьев, которые будут возможны для посадки в том или ином дворе. Нам нужны неприхотливые, но хорошие декоративные породы», — углубилась в детали чиновница.

В мэрии подчеркнули, что за этим проектом будут внимательно следить во избежание повторения скандала, произошедшего с ГК «Маист».