Вашингтон, 25 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Cardi B выиграла дело против YouTube-блогера Леташи Кебе. Об этом 25 января пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

Присяжные признали блогера виновной в клевете, а также двух других правонарушениях. Таким образом, Леташа Кебе должна будет выплатить певице компенсацию в размере $1,25 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Cardi B подала иск в суд против Леташи Кебе, обвинив её в клевете. Певица также утверждала, что Кебе проводила «злонамеренную компанию» для ущерба её репутации.