Москва, , 11:14 — REGNUM Любые непростые ситуации на рынке традиционных энергоносителей будут ускорять темпы энергетического перехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«В том числе потому, что стоимость производства электроэнергии за счет возобновляемых источников не содержит волатильной составляющей и известна еще на этапе строительства электростанции на весь период ее эксплуатации, — сказала Ланьшина. — Сегодня энергопереход уже идет полным ходом. В частности, по предварительным данным Международного энергетического агентства, в 2021 году был достигнут новый абсолютный рекорд по объему новых установленных мощностей ВИЭ: за предыдущий год в мире было построено от 288,9 ГВт до 340,3 ГВт новых электростанций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что краткосрочные колебания цен, спроса, кратковременные кризисы не сильно сказываются на энергетическом переходе стран Европы.

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