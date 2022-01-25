Омск, 25 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Проверка по факту пожара, в котором погиб автовладелец, проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в областном следственном управлении СКР.

Dave Hogg Пожар

По информации ведомства, тело 33-летнего мужчины обнаружили в автомобиле во время тушения пожара в гаражном боксе на улице Нефтезаводская в Омске.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидца. По предварительным данным, причина возгорания — неисправность самодельной электрической печи, которой отапливался гараж.

Автовладелец скончался от острого отравления угарным газом до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на трассе сгорел грузовик.