Москва, 25 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Решение властей Индонезии ограничить экспорт пальмового масла не сильно скажется на мировых ценах этого продукта питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Lola.vn Пальмовое масло

«Индонезия — ведущий игрок на мировом рынке растительных масел. На ее долю приходится почти четверть объема производства и более трети мирового экспорта основных растительных масел. Поэтому любое решение властей этой страны по регулированию экспорта потенциально оказывает воздействие на рынок, — сказал Терновский. — Однако информация, которую приводят некоторые информагентства, не совсем точна — речи о запрете экспорта не идет. Для стабилизации цен на внутреннем рынке правительство Индонезии выделяет субсидии, которые позволят снизить цену для потребителей внутри страны на треть».

Как пояснил Терновский, правительство Индонезии начнет выдавать производителям разрешения на экспорт после декларации, разграничивающей объемы поставок на внутренний и внешний рынки.

«Планируется, что подобный механизм будет действовать в течение шести месяцев, — сказал Терновский. — Полное ограничение экспорта пальмового масла Индонезией экономически нецелесообразно — в стране потребляется лишь треть производимого масла, остальное экспортируется. И, поскольку существенные ограничения на экспорт не вводятся, а используемый механизм предполагает просто изменение порядка оформления экспортных документов, влияние на рынок будет незначительным».

Напомним, как сообщалось ранее, правительство Индонезии пытается сдержать рост цен на пальмовое масло на своем внутреннем рынке.