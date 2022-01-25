Пермь, 25 января 2022, 11:12 — REGNUM Пермский край получил первую партию вакцины против коронавирусной инфекции для подростков. Об этом 25 января сообщает краевой минздрав.

Вакцина против коронавируса для подростков
Вакцина против коронавируса для подростков
Permkrai.ru

Поставка включает в себя 2160 комплектов двухкомпонентного препарата. «Вакцинация подростков будет проводиться при письменном согласии официальных представителей несовершеннолетних (родителей, опекунов и т.д.) в поликлиниках по предварительной записи. Также будут организовываться выезды медиков в образовательные учреждения», — сказалив минситертсве.

Напомним, двухкомпонентная вакцина «Спутник-М» предусмотрена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Специалисты отмечают, что в ходе клинических исследований препарат показал высокую безопасность и эффективность.