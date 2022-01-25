Пермь, 25 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Пермский край получил первую партию вакцины против коронавирусной инфекции для подростков. Об этом 25 января сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцина против коронавируса для подростков

Поставка включает в себя 2160 комплектов двухкомпонентного препарата. «Вакцинация подростков будет проводиться при письменном согласии официальных представителей несовершеннолетних (родителей, опекунов и т.д.) в поликлиниках по предварительной записи. Также будут организовываться выезды медиков в образовательные учреждения», — сказалив минситертсве.

Напомним, двухкомпонентная вакцина «Спутник-М» предусмотрена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Специалисты отмечают, что в ходе клинических исследований препарат показал высокую безопасность и эффективность.