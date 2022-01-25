Астана, 25 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Указ о назначении на должность председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Документ 25 января обнародован на сайте казахского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в указе.

Также ранее президент Казахстана прекратил полномочия Абдирова в качестве члена Сената (верхней палаты парламента страны).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от своей должности председателя Центральной избирательной комиссии республики Берика Имашева.