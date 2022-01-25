Москва, , 11:11 — REGNUM В России онлайн-торговля в любом случае продолжит наращивать темпы роста за счет покрытия новых районов, расширения ассортимента и улучшения клиентского сервиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«За время пандемии многие успели освоиться в онлайне и, несмотря на смягчившиеся ограничения по работе торговых центров и магазинов, продолжают делать покупки через интернет в силу удобства и быстроты этого способа, — сказала Сяглова. — Причем мы говорим как о разных поколениях клиентов, так и о разных категориях покупок: к классическим товарам, приобретаемым онлайн (техника, электроника, одежда, детские товары), добавились, например, продукты питания. Будет ли в России в 2022 году расти число покупок в офлайн-магазинах, зависит, с одной стороны, от возможных эпидемиологических ограничений, с другой — от уровня качества клиентского опыта, которое готов обеспечить офлайн».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин успеха онлайн-торговли в РФ может быть обеднение ассортимента непродовольственного офлайн-сектора.

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