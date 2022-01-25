Москва, 25 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В том, что цена биткоина резко снижается, нет ничего, что свидетельствовало бы о приближающемся конце этой криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

Криптовалюта

«Речь идет об очередном и, скорее всего, краткосрочном рыночном цикле, — сказал Лукасевич. — На любом рынке бывают периоды панических распродаж, причины которых многочисленны и разнообразны. Яркие и свежие примеры — российский фондовый рынок в январе, крипторынок в январе прошлого года, рынок нефти и практически все фондовые рынки в марте прошлого года и т.д. С учетом высокой волатильности рынка криптовалют и его основного актива — биткоина в этом нет чего-то апокалиптического. Деревья не растут до небес, и ничто не может упасть ниже земли».

Напомним, как сообщалось ранее, цена биткоина уже опустилась до 33 тысяч долларов.