Москва, 25 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

kerjenez «Реставрация»

Двухэтажное здание 1870 года — это объект культурного наследия «Усадьба, первая четверть XIX века, главный дом, флигель городской усадьбы». Предполагается реставрацию стен, потолков, исторической лестницы и кирпичных сводов «Монье».

Также планируется отреставрировать крышу, крыльцо главного входа, дымовые трубы, слуховые окна, архитектурные и декоративные элементы на фасадах и др. Запланировано воссоздание чугунных ворот усадьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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