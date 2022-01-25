Джакарта, 25 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Число жертв взрыва в городе Сиболга в Индонезии увеличилось до семи человек, сообщает CNN Indonesia.

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По данным полиции, два человека получили тяжелые ранения. Один житель Индонезии получил серьезные травмы лица, груди и ног, а второй травмировал правую руку.

В полиции подтвердили, что взрыв в городе Сиболга не связан с терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение обрушилось на 13 деревень в округе Табанг, округ Кутай-Картанегара, в провинции Восточный Калимантан.