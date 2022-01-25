Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как лошадь ударила пятилетнего ребенка копытом в голову. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лошадь

Инцидент произошел днем 22 января в Шуваловском парке. Родители с пятилетним мальчиком подошли к стоявшей лошади, чтобы ее погладить. В какой-то момент ребенок подошел к животному слишком близко и лошадь дважды лягнула его, ударив копытом по голове. В результате чего пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу, угроз для его жизни нет.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.