Уфа, , 11:09 — REGNUM 365 зданий школ намерены отремонтировать в Башкирии в рамках реализации федеральной программы по модернизации школьной системы образования. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании в правительстве региона.

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Начиная с 2022 года, мы участвуем в федеральной программе по модернизации школьной системы образования. В ее рамках до 2026 года планируется отремонтировать 365 зданий школ республики. Они также получат современное оснащение», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он также отметил, что по объему финансирования из средств федерального бюджета, Башкирия занимает третье место в России: выделяются более четырех млрд рублей на два ближайших года. Сообщается, что в 2022—2023 годах в Башкирии намерены отремонтировать 103 школы в 40 муниципальных образованиях.

«Это позволит оснастить, отремонтированные здания школ, современными средствами обучения и воспитания, обеспечить нормативный уровень антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций», — приводит пресс-служба слова заместителя министра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина.

Назаров поручил проработать вопрос по ускорению сроков работ и увеличению числа объектов, которые подлежат капитальному ремонту в 2023 году.