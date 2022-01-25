Москва, , 11:04 — REGNUM В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение «Мирное море — 2022». Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Варяг» Mil.ru

«В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от России в учениях принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», от Китая — ракетные эсминцы «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

Также указывается, что в ходе учений корабли Россия и Китая провели тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна и отработали его освобождение.

Помимо того, экипажи кораблей двух стран передали с помощью вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ условно раненного человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверка боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводится в Сахалинской области в настоящее время.