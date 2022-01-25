Березники, Пермский край, , 11:04 — REGNUM В ряде городов Пермского края создадут центр для примирения супружеских пар. На реализацию проекта потратят более 1 млн рублей, в том числе президентский грант в размере почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщает администрация Березников.

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Центр семейной медиации «МИРуМИР» появится в городах Березники и Усолье, а также поселке Орел. Кроме того, возможно удаленное консультирование для жителей Соликамска, Лысьвы и села Елово.

Планируется, что работа будет вестись по двум направлениям. Во-первых, это семейная медиация для родителей и детей, которым нужна помощь. Направления в центр будут выдавать образовательные организации и управление образования. Во-вторых, работа будет вестись с молодыми супругами по рекомендации сотрудников отдела ЗАГСов и судов.