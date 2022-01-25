Тирасполь, , 11:02 — REGNUM В ходе 530 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 209 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 87 742 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 82 519 человек, в том числе за последние сутки — 86.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1999 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было зарегистрировано.

Днём ранее в Приднестровье провели 1179 исследований на SARS-CoV-2 и выявили также 341 случай заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 323 человека, скончались четыре пациента с COVID-19.