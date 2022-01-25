Рим, 25 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Итальянская группа Maneskin записала видеообращение к своим поклонникам. Ролик опубликован в Instagram-профиле коллектива 24 января.

Скриншот видео на YouTube Группа Maneskin

https://www.instagram.com/tv/CZHv_I8IYG2/

Участники группы отложили проведение концертного тура 2022 года «из-за ситуации с COVID-19». «…к сожалению, в последние несколько дней мы получали плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться», — объяснил коллектив. Новые даты выступлений пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках тура группа Maneskin должна была посетить Россию. В марте у коллектива были запланированы выступления в Санкт-Петербурге и Москве.