Москва, 25 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Москве установлен рекорд по числу переходов прав на вторичном рынке жилья. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

За год зарегистрировано 170 939 переходов прав, что на 14,8% превышает результат 2020 года, когда было заключено 148 946 соглашений.

В декабре 2021 года зарегистрировано 20 374 договора, прирост по сравнению с ноябрём 2021 года составил 47,7% (13 794 сделки). Это новый рекорд за декабрь, поскольку в аналогичном месяце 2020 года зафиксировано 20 128 сделок.

«Декабрь традиционно показал высокую активность и вывел год в лидеры, — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов. — В годовом выражении число зарегистрированных переходов прав на квартиры в Москве выросло на 15% по отношению к 2020 году, а если сравнивать показатель с 2019 годом, то значение увеличилось на 17,4%».