Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Обновлённые комплексные планы развития западных регионов Казахстана, предполагающие выделение $35 млрд, одобрены на заседании правительства 25 января, сообщает пресс-служба казахстанского кабинета министров.

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По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для Актюбинской и Западно-Казахстанской областей разработаны новые комплексные планы развития на 2022−2025 годы, а для Атырауской и Мангистауской областей актуализированы действующие планы развития на 2021−2025 годы, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.В начале января, как сообщало ИА REGNUM, именно в этих регионах массовые выступления переросли в беспорядки.

Куантыров уточнил, что для всех четырёх регионов общий объём финансирования планов составляет 15,3 трлн тенге, что соответствует примерно $35 млрд. Предполагается, что из них 1,7 трлн тенге ($3,9 млрд) выделят из республиканского бюджета.

Комплексные планы нацелены на ускорение темпов роста экономики на западе страны, приток частных инвестиций, повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, к 2025 году запланировано привлечение примерно 13 трлн ($30 млрд) частных инвестиций и создание почти 175 тыс. новых рабочих мест.

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