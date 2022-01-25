Якутск, 25 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2021 году якутяне заплатили за услуги ЖКХ на 6,7 млн рублей больше, чем нужно было. Деньги им вернули после вмешательства надзорных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе управления госстройжилнадзора республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

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На будущее глава ведомства Павел Аргунов рекомендовал жителям региона сразу обращаться в надзорные органы при выявлении несоответствия начислений фактическим показателям. Сверять начисления также обязана управляющая компания, отметил он.

«Если этого не происходит, граждане вправе обратиться в Управление госстройжилнадзора Якутии», — отметил Павел Аргунов

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 году жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление.