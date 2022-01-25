Жителям Якутии вернули почти 7 млн рублей, излишне уплаченных за ЖКХ
Якутск, 25 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2021 году якутяне заплатили за услуги ЖКХ на 6,7 млн рублей больше, чем нужно было. Деньги им вернули после вмешательства надзорных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе управления госстройжилнадзора республики.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Счёт за ЖКХ
Читайте также: Жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление
На будущее глава ведомства Павел Аргунов рекомендовал жителям региона сразу обращаться в надзорные органы при выявлении несоответствия начислений фактическим показателям. Сверять начисления также обязана управляющая компания, отметил он.
«Если этого не происходит, граждане вправе обратиться в Управление госстройжилнадзора Якутии», — отметил Павел Аргунов
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 году жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление.