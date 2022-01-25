Южно-Сахалинск, 25 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Сахалина прекратил производство по банкротному спору в отношении муниципального предприятия Томаринского городского округа, которое обеспечивает теплом дома и соцобъекты города Томари. Налоговому органу отказали во введении первого этапа — наблюдения. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Судья Кублицкая отказала «во введении наблюдения в отношении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской округ».

Напомним, спор был начат в сентябре 2021 года. УФНС РФ по Сахалинской области в качестве основания называло долг в размере 22 684 600,52 рубля.

Читайте также: На Сахалине за многомиллионный долг банкротят теплоснабжающее МУП