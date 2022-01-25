Москва, , 10:57 — REGNUM Президент США Джо Байден не первый, кого подвёл включённый микрофон, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Джо Байден Gage Skidmore

«Его высказывание было грубым, но по сути верным. Байден хотел говорить об экономике США, о внутренних проблемах, но журналист упорно хотел столкнуть его в фейковую историю с якобы вторжением России на Украину (во что не верят даже в Киеве).

Журналистика в мире в последнее время стала откровенно желтеть. И это проблема не только США, но и Европы. Влияние соцсетей и необходимость удерживать аудиторию толкает редакции на упрощение стандартов.

В ответ на это ньюсмейкеры упрощают свою риторику, и не исключаю, что определённой части американцев могут понравиться слова Байдена», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News «сукиным сыном» после заданного им вопроса об инфляции в стране.

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