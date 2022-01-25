Москва, , 10:56 — REGNUM Провести по всей стране проверки ситуации с бездомными собаками предложила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Мария Филатова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Считаю, что в первую очередь необходимо провести проверки во всех регионах и посмотреть, есть ли вообще в стране хоть один регион, где нет проблемы с бездомными собаками», — предложила Филатова в телеграм-канале.

Она настаивает на привлечении чиновников к ответственности за халатность и бездействие.

«И это должны быть суровые наказания и реальные сроки! Годами ничего не делается, годами гибнут люди!» — возмущена она.

Кроме того, по ее мнению, необходимо на законодательном уровне поддержать волонтерские организации, которые занимаются бездомными собаками.

Также она считает необходимым проработать вопрос ответственности каждого владельца собаки.

«Часто на улицу попадают собаки, оставленные хозяевами без присмотра. Для многих собачников норма выпустить животное погулять на улицу. И такие собаки также несут серьёзную опасность для людей. Каждый хозяин должен нести ответственность за своего питомца!» — убеждена парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после трагедии в Забайкальском крае, где собаки загрызли семилетнюю девочку, в Госдуме заявили, что до февраля ожидают предложений по борьбе с нападениями собак на людей.

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак.

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