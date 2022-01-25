Нур-Султан, 25 января 2022, 10:56 — REGNUM Указ об освобождении от своей должности председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Берика Имашева подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Документ 25 января обнародован на сайте казахского лидера.
«Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в указе.
При этом Берик Имашев является сватом старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой, его дочь Аида замужем за сыном Назарбаевой — Нурали Алиевым.
Также другим указом Токаев назначил на должность Центральной избирательной комиссии страны Нурлана Абдирова.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурболата Айдапкелова с поста руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.