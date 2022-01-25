Астана, 25 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Указ об освобождении от своей должности председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Берика Имашева подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Документ 25 января обнародован на сайте казахского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в указе.

При этом Берик Имашев является сватом старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой, его дочь Аида замужем за сыном Назарбаевой — Нурали Алиевым.

Также другим указом Токаев назначил на должность Центральной избирательной комиссии страны Нурлана Абдирова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурболата Айдапкелова с поста руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.