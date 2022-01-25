Абакан, , 10:56 — REGNUM Правительство РФ уточнило статус природного заповедника «Хакасский» (Хакасия).

Хакасия Страна-читалия.рф

Как сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе российского правительства, теперь Хакасский государственный природный заповедник будет называться государственным природным биосферным заповедником. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что это решение связано с тем, что ранее заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Благодаря новому статусу заповедник будет развиваться и дальше.

Напомним, природный заповедник «Хакасский» площадью более 267,5 тыс. га находится в Хакасии и входит в состав Алтае-Саянской горной области. Здесь обитают редкие виды животных и птиц, в том числе снежный барс, манул, чёрный аист и другие. Разнообразен и растительный мир.

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