Брянск, , 11:01 — REGNUM Двух подозреваемых в сбыте наркотиков задержали полицейские на территории Трубчевского района Брянской области. Жители Москвы и Чувашии забрали из тайника крупную партию запрещённого вещества, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального УМВД.

Надевают наручники

По данным полиции, наркосбытчики должны были приехать за партией «синтетики» на двух автомобилях. Оперативники отследили их передвижение и задержали с поличным. При осмотре транспортных средств 34-летнего жителя Чувашской Республики и 40-летнего жителя Москвы изъято 16 полимерных пакетов. Экспертиза подтвердила, что в них находится наркотическое вещество общей массой восемь килограммов.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей. Установлена причастность жителя Москвы к незаконному обороту наркотиков на территории Тамбовской и Ивановской областей.