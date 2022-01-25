Мельбурн, Австралия, 25 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. 25 января министерство здравоохранения Виктории зафиксировало наибольшее количество ежедневных смертей от COVID-19 со времен второй волны пандемии в 2020 году. Так, за последние сутки от COVID-19 в штате скончались еще 29 человек. Об этом, как передает телеканал Nine News, сообщил глава местного минздрава Мартин Фоули в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В то же время министр здравоохранения Фоули отметил, что среди 29 смертей от 25 января числились те летальные случаи, которые были зарегистрированы ранее, но в статистику попали только сейчас.

За последние 24 часа еще 14 836 человек были признаны носителями коронавируса.

Считается, что обновленное число погибших от COVID-19 за сутки является самым высоким ежедневным показателем с 4 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 59 смертельных исходов.