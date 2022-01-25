Бухарест, , 10:55 — REGNUM Архиепископ Томисский (епархия района Мунтени и Добруджи на юго-востоке Румынии) Румынской православной церкви Феодосий, ранее трижды оштрафованный в городе-порту Констанца за нарушение карантинного режима, объявил о намерении провести церковную службу «при полном соблюдении всех норм изоляции в контексте пандемии». Об этом 25 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

Как сообщает издание, иерарх предложил отслужить литургию в одной из церквей, расположенных на территории его резиденции. При этом присутствие прихожан на указанном мероприятии не предусмотрено: верующие смогут наблюдать за службой в режиме онлайн.

«Я намерен соблюдать действующие правила и молиться за то, чтобы пандемия как можно скорее отступила», — резюмировал о. Феодосий.

Напомним, 24 января владыка Феодосий (в миру — Мачедон Петреску) был оштрафован полицией Констанцы три раза подряд за игнорирование самоизоляции. В каждом случае сумма штрафов составила по 1000 леев ($228,5). Сам архиепископ считает наложенные на него санкции незаконными, и планирует оспорить их в суде.