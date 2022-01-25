Канберра, 25 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Китайское правительство отвергло заявления австралийских политиков о том, что правящая Коммунистическая партия якобы стоит за блокировкой аккаунта премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в социальной сети WeChat. Ранее аккаунт Моррисона в WeChat, у которого 76 000 подписчиков, был заблокирован и переименован, а сообщения на странице теперь носят прокоммунистический характер. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

Sinchen.Lin WeChat

Напомним, что ранее сенатор от Либеральной партии Джеймс Патерсон, который также является председателем Объединенного парламентского комитета по разведке, сравнил инцидент с «иностранным вмешательством».

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Китая ЧжаоЛицзянь на регулярном брифинге для СМИ в Пекине назвал высказывания Патерсона «необоснованной клеветой и очернением». Он также заявил, что Китай не заинтересован во вмешательстве в дела других стран.

Аккаунт премьер-министра Австралии Скотта Моррисона был заблокирован и переименован 24 января.