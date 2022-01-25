В Саратовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 34%
Саратов, 25 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшую неделю (17−23 января) зарегистрировали 18 020 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по совокупному населению заболеваемость превышает эпидемический порог на 34%.
По области среди детей в возрасте от 0 до 6 лет заболеваемость не превышает эпидпорог, на 71% отмечается прирост заболевших в возрастной группе от 7 до 14 лет.
В Саратове подтверждено 6258 случаев ОРВИ, заболеваемость выше эпидпорога на 15,7%, среди детей 7−14 лет — на 33%.
По результатам исследований в Саратовской области преобладают вирусы гриппа А (H3N2), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
ИА REGNUM напоминает, в Саратове в связи с превышением эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями 18 школ на неделю закрываются на карантин.
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