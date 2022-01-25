Сеул, 25 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В 2022 году правительство Южной Кореи и администрация южнокорейского города Кванджу выделят 107,6 млрд вон (~$89,8 млн) на реализацию крупного проекта по созданию центра искусственного интеллекта. Об этом сообщает ZDNet Korea со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

По их словам, средства будут направлены на завершение строительства центра обработки данных, обучение 1260 экспертов в области искусственного интеллекта и предоставление высокопроизводительного вычислительного оборудования фирмам.

К 2024 году в общей сложности на создание центра будет выделено 411,9 млрд вон (~$343,7 млн).

В министерстве также сообщили о намерении запустить в 2025 году еще один пятилетний проект, чтобы помочь превратить город Кванджу в глобальный центр искусственного интеллекта.