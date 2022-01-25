Уфа, 25 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Более 1,5 тысяч человек эвакуировали из двух школ в Уфе. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Pixabay.com Эвакуация

По информации журналистов, утром 25 января из двух образовательных учреждений в Уфе эвакуировали свыше 1500 человек: дети и сотрудники школ №17 и №88 были переведены в резервные здания.

По предварительной информации, на электронную почту школ поступили сообщения об опасных предметах. На места прибыли правоохранительных ведомств, кинологи с собаками. Сейчас они проверяют помещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 января в Уфе эвакуировали 11 школ.