Сидней, Австралия, , 10:59 — REGNUM Цены на бензин в Сиднее достигли рекордно высокого уровня в преддверии Дня Австралии из-за перебоев с поставками, вызванных распространением по всей стране штамма «Омикрон». Водителей предупреждают, что на бензозаправках они будут шокированы ценами на топливо. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас средняя цена на бензин в Сиднее составляет 1,78 доллара.

«Сидней снова достиг рекордно высокой цены в преддверии Дня Австралии, и другие столичные мегаполисы движутся в том же направлении», — сказал телеканалу представитель компании NRMA Питер Хури.

Отмечается, что шокирующие цены на бензин высвечиваются на табло после того, как в преддверии Рождества цены на бензин, наоборот, резко снижались. Дело в том, что месяц назад в Австралии наблюдался стремительный рост числа случаев коронавируса, и многие жители страны отменили поездки к родственникам, что привело к падению спроса на бензин.