Сидней, Австралия, 25 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Цены на бензин в Сиднее достигли рекордно высокого уровня в преддверии Дня Австралии из-за перебоев с поставками, вызванных распространением по всей стране штамма «Омикрон». Водителей предупреждают, что на бензозаправках они будут шокированы ценами на топливо. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Сейчас средняя цена на бензин в Сиднее составляет 1,78 доллара.

«Сидней снова достиг рекордно высокой цены в преддверии Дня Австралии, и другие столичные мегаполисы движутся в том же направлении», — сказал телеканалу представитель компании NRMA Питер Хури.

Отмечается, что шокирующие цены на бензин высвечиваются на табло после того, как в преддверии Рождества цены на бензин, наоборот, резко снижались. Дело в том, что месяц назад в Австралии наблюдался стремительный рост числа случаев коронавируса, и многие жители страны отменили поездки к родственникам, что привело к падению спроса на бензин.