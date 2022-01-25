Нью-Дели, , 10:52 — REGNUM Власти Индии привели в повышенную боеготовность пограничные войска на линии контроля в Кашмире из-за возможного проникновения террористов из Пакистана. Об этом 25 января сообщает газета The Asian Age со ссылкой на командование погранвойск.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Повышенная боевая готовность объявлена в связи с данными разведки о готовящемся проникновении в Индию от 104 до 135 боевиков из тренировочных лагерей в Пакистане с целью осуществления терактов в предстоящий 26 января индийский государственный праздник День республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия начала развертывание первых дивизионов ПВО, состоящих из закупленных в России комплексов С-400 «Триумф».

Читайте также: Индия начала развёртывать полученные от России системы ПВО С-400