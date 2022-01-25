Нью-Дели, 25 января 2022, 10:52 — REGNUM Власти Индии привели в повышенную боеготовность пограничные войска на линии контроля в Кашмире из-за возможного проникновения террористов из Пакистана. Об этом 25 января сообщает газета The Asian Age со ссылкой на командование погранвойск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия начала развертывание первых дивизионов ПВО, состоящих из закупленных в России комплексов С-400 «Триумф».
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