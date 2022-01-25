Брисбен, Австралия, , 11:05 — REGNUM Дочери умершего от COVID-19 77-летнего Дерека Девитта, проживавшего в Квинсленде (северо-восток Австралии), подадут официальную жалобу, поскольку, как они утверждают, их отца можно было спасти, если бы врачи скорой помощи вовремя отреагировали на вызов. Об инциденте 25 января сообщил телеканал Nine News.

Скорая помощь (сс) EDDIE

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

77-летний мужчина был полностью вакцинирован, когда 6 января около полуночи он рухнул на пол и не смог подняться. Несмотря на то, что случай был классифицирован как неотложный, медикам потребовалось более часа, чтобы добраться до дома, где проживал мужчина. Они приехали через пять минут после того, как он умер в своей спальне.

Супруга Девитта вызвала скорую помощь, перезвонив в больницу через 45 минут. Чтобы соединится с больницей, женщине пришлось ждать четыре промежутка ожидания, пока ее переадресовывали от одного оператора к другому.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийском Квинсленде за сутки выявили 9546 носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Сиднее сообщили о рекордном росте цен на бензин