Брисбен, Австралия, , 10:58 — REGNUM За минувший день в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии, выявили 9546 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что демонстрирует снижение числа носителей седьмой день подряд. Однако местные власти прогнозируют, что пик распространения «Омикрона» в штате еще впереди. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Одиннадцать человек умерли в регионе за последние 24 часа от COVID-19. Все они скончались на шестом десятке жизни, четверо из них не были вакцинированы.

«Все это непросто, и нам, конечно, не хотелось бы сообщать об этом», — сказала премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук.

В больницах Квинсленда с COVID-19 находятся 928 пациентов, что значительно больше, чем сутками ранее.

«Но хорошей новостью для большей части мира является то, что мы наблюдаем устойчивый рост числа случаев заражения в течение примерно одного месяца, за которым следует устойчивое падение в течение следующего месяца», — отметил в свою очередь главный санитарный врач штата Джон Джеррард.

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