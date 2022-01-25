Астана, 25 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Берика Имашева. Об этом 25 января сообщает пресс-служба главы президента.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Известно, что Имашев имеет родственные связи с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Дочь бывшего главы ЦИК Аида ранее вышла замуж за Нурали Алиева — сына старшей дочери бывшего главы государства Дариги Назарбаевой, которая также является депутатом парламента республики.

В другом указе Токаева говорится, что на должность руководителя Центризбиркома назначен Нурлан Абдиров.

Стоит отметить, что 17 января Токаев снял поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, являющегося племянником Назарбаева. Также в январе с должности главы Национальной палаты предпринимателей Казахстана ушёл муж средней дочери Назарбаева Тимур Кулибаев, а с поста главы правления АО «КазТрансОйл» ушёл муж младшей дочери бывшего президента Димаш Досанов.