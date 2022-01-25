Москва, , 10:47 — REGNUM Исполнительница Полина Гагарина показала своим подписчикам дом, в который она переехала вместе с детьми. Певица опубликовала серию роликов с демонстрацией ремонта в личном Instagram-аккаунте.

Полина Гагарина Василий Иванов © ИА REGNUM

Гагарина показала прихожую с отдельным входом в гараж, гардеробную с мраморным полом, а также две кухни — для приёма пищи и для готовки. По данным ряда СМИ, стоимость самого дома оценивается в $1 млн (более 71 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Полина Гагарина вошла в тройку артистов 2021 года по версии жителей России. ВЦИОМ опубликовал данные опроса, по результатом которого Полина Гагарина и Денис Мацуев заняли третью строчку рейтинга, Филипп Киркоров — вторую, а на первом месте оказался покойный Александр Градский.

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