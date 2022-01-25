Южно-Сахалинск, 25 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Проверка боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводится в Сахалинской области в настоящее время. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ВВО.

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«По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что в ходе проверки военнослужащим нужно будет показать навыки в оборонительных и наступательных действиях, провести контрольные стрельбы из штатного вооружения и принять участие в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.

Также уточняется, что во время мероприятий по проверке будет уделено особое внимание проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. При этом указывается, что ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, включая умение противостоять ударным и разведывательным беспилотникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Центральном военном округе (ЦВО) в текущем году намечено пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) соединений противовоздушной обороны (ПВО).