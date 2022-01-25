Лондон, , 10:49 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог ещё дважды нарушить антиковидные ограничения, введённые в Соединённом Королевстве. Об этом сообщил телеканал ITV. По его данным, это произошло летом 2020 года во время дня рождения главы британского правительства.

Борис Джонсон Conservatives.com

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Как утверждает телеканал, супруга Джонсона Кэрри Симондс организовала для него сюрприз, собрав днём 19 июня в рабочем кабинете премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 почти 30 гостей. Более того, вечером того же дня друзья семьи были приняты в резиденции премьер-министра, находящейся по тому же адресу, явно в нарушении правил, действующих из-за COVID-19.

На тот момент в стране встречи разрешались только на улице, в том числе в саду или на террасе дома, а также ограничивались количеством в шесть человек. При этом необходимо было соблюдать двухметровую дистанцию.

Сам Джонсон за неделю до празднования своего дня рождения на пресс-конференции на Даунинг-стрит обратился к жителям Соединённого Королевства с призывом проявлять сдержанность и соблюдать антиковидные ограничения, которые «призваны обеспечить безопасность всех».

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Представитель Джонсона частично подтвердил информацию о первом мероприятии, но решительно отверг заявления о втором. По его словам, днём «группа сотрудников канцелярии собралась, чтобы поздравить премьер-министра с днем рождения», при этом встреча длилась 20−30 минут, а сам Джонсон провёл там менее 10 минут.

Сообщение о вечерней встрече сотрудник Даунинг-стрит назвал «совершенной неправдой» и уточнил, что лишь небольшое число членов семьи собралось вечером на улице.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января ITV обнародовал письмо, в котором помощник британского премьер-министра Мартин Рейнолдс приглашает к Джонсону на вечеринку порядка сотни человек. Приглашение датировано маем 2020 года.

Глава Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс считает, что случай с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который участвовал во время общенационального локдауна весной 2020 года в вечеринке в качестве организатора, является поводом к его отставке.